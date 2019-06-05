УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе "Арсенала" в Туле

ТАСС, 5 июня. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили проведение игр Лиги Европы на стадионе "Арсенал", где принимает своих соперников одноименный тульский футбольный клуб. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Отмечается, что работники УЕФА осмотрели стадион, который вмещает 20 тыс. зрителей, и разрешили проводить на нем матчи турнира. Однако был выявлен ряд недочетов, которые следует устранить в ближайшее время.

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов обозначил ряд проблемных моментов - есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона, необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках, отсутствует освещение в зоне подъезда команд. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, важно, чтобы стадион соответствовал всем нормам и показателям УЕФА, был готов к проведению матчей международного уровня. Также глава региона отметил, что ведется активный поиск новых партнеров для увеличения финансовой поддержки клуба, ряд встреч уже запланирован на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня.

В завершившемся сезоне "Арсенал" занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков, и впервые в истории добился права сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы.