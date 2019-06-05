Федерация: задержка багажа в Шереметьево отразилась на результатах пятиборцев РФ

ТАСС, 5 июня. Неудачный результат российских пятиборцев Дарьи Лопаткиной и Георгия Тарасова в смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров в Польше связан с задержкой багажа с экипировкой в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила в среду пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Экипаж спортсменов с экипировкой, включая лазерное оружие, фехтовальную амуницию и костюмы для верховой езды и плавания, не был вовремя доставлен в Берлин, откуда пятиборцы добирались до польского Джонкова. Ранее сообщалось, что с 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. Руководство аэропорта объяснило их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон и изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа.

"Микст был стартовым видом программы, поэтому мы - два старших тренера, врач, специалист по конному спорту и спортсмены, стартовавшие в миксте, Дарья Лопаткина и Георгий Тарасов, прилетели первыми, без команды. Поэтому что-то из обмундирования одолжить мы могли только у соперников", - рассказал старший тренер мужской юниорской сборной России Григорий Бремель.

"Думаю, что, если бы это был последний вид программы или хотя бы середина турнира, с нами поделились бы экипировкой. Пятиборцы - люди очень дружные и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Но это был первый вид программы, впереди еще весь турнир, конечно, люди боялись поломки, которая отразилась бы на их выступлениях в будущем. В общем, нам ничего не дали", - продолжил специалист.

В итоге проблема была решена, но спортсмены выступали в костюмах не по своему размеру, а лазерное оружие пристрелять не удалось. "К счастью, в местной детско-юношеской школе у меня работает тренером друг, к нему я и обратился за помощью, он и его ребята собрали, что смогли. Поэтому, например, в фехтовании мы выступали в польских костюмах, Лопаткина еле-еле в куртку влезла, зато у Тарасова костюм был на три размера больше. Шпага нашлась одна на двоих, лазерный пистолет тоже, причем он был совсем не пристрелян, на нем было невозможно ввести поправки, мы его пристреливали всю разминку, но так и не пристреляли", - добавил Бремель.

Россияне заняли седьмое место, проиграв победителям более трех минут.