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Единая лига ВТБ

Куртинайтис: некоторые баскетболисты "Химок" не настроились на ЦСКА

"Химки" проиграли ЦСКА с разницей в 20 очков в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Некоторые баскетболисты "Химок" неправильно настроились на матч против ЦСКА. Об этом журналистам заявил в среду после игры главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.

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В среду ЦСКА победил "Химки" в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 106:85 в пользу хозяев.

"ЦСКА играл по-чемпионски собранно, они забили все, что смогли, наказали нас за ошибки, - сказал Куртинайтис. - Мне не нравится, как некоторые баскетболисты ["Химок"] относятся к играм. Мне тяжело достучаться до некоторых, но ЦСКА выиграл по заслугам. Надеюсь, что мне удастся убедить команду, что мы должны выиграть финал".

"Можно проиграть, но не так, как сегодня", - добавил специалист.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.

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