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Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Встреча против команды Швейцарии прошла в Порту и завершилась победой хозяев со счетом 3:1
Криштиану Роналду EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 5 июня. Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе "Драгау".

В составе победителей все голы забил Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты). У проигравших с пенальти отличился Рикардо Родригес (57).

Главный арбитр матча немец Феликс Брых назначил пенальти в ворота португальцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR), причем игра была остановлена после падения полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы в штрафной площади швейцарцев. В этом матче система VAR была использована впервые в истории Лиги наций.

Сборная Португалии продлила беспроигрышную серию до девяти матчей. 34-летний Криштиану Роналду забил за национальную команду впервые за пять встреч. Родригес реализовал все пять пенальти, выступая за сборную Швейцарии.

Будущий соперник португальской команды определится 6 июня во втором полуфинале, где встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финал состоится в Порту в воскресенье.

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