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Первая в истории конференция ФИФА по женскому футболу пройдет в Париже

Заседания состоятся 6 и 7 июня и будут приурочены к старту женского чемпионата мира во Франции

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет первую в истории Всемирную конференцию по вопросу развития женского футбола. Она пройдет с 6 по 7 июня в Париже и будет приурочена к старту женского чемпионата мира во Франции.

О проведении данной Всемирной конференции ФИФА объявила 8 марта. Она соберет лидеров из мира спорта и политики для обсуждения ключевых вопросов развития и расширения прав и возможностей женщин в футболе. На конференции будет обсуждаться стратегия развития женского футбола, которая была разработана ФИФА. Ее цель заключается в помощи женщинам и девушкам в вопросах социализации.

"Я считаю, что будущее будет светлым, если мы используем социальные преимущества футбола, работая вместе со всеми заинтересованными сторонами, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Это поможет расширить права и возможности женщин и девушек во всем мире".

Самура - первая в истории ФИФА женщина на посту генерального секретаря. Такое стало возможно благодаря реформам, которые произошли в организации после избрания в 2016 году президентом Джанни Инфантино. 5 июня на конгрессе ФИФА его переизбрали на новый срок. Одной из приоритетных задач для швейцарца является развитие женского футбола.

ФИФА более чем в три раза увеличила призовой фонд стартующего через два дня чемпионата мира среди женских сборных (до $50 млн). Турнир пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Матч открытия состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. В нем сборная Франции встретится с командой Южной Кореи.

Конференция будет разбита на тематические сессии. Они будут посвящены теме развития женского футбола, вопросам повышения его коммерциализации, а также образованию, культурным и социальным барьерам. В работе примут участие представители ЮНЕСКО, Совета Европы, представители исполнительной власти ряда государств.

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