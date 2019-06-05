СМИ: Неймар в пятницу даст показания по делу о публикации интимных фото

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в пятницу явится в полицию для дачи показаний по делу о публикации интимных фото девушки, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает портал UOL Esporte.

Дата была согласована адвокатами футболиста и следователем Пабло Сартори. Как ожидается, сборная Бразилии в четверг вечером отправится в Порту-Алегри для подготовки к товарищескому матчу с командой Гондураса. Таким образом, экс-капитан пропустит часть тренировок в преддверии этой игры.

В последние дни вокруг Неймара разгорелся крупный скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании 15 мая в Париже своей соотечественницы, которая приехала во французскую столицу по приглашению футболиста, познакомившись с ним ранее в социальной сети. В качестве опровержения Неймар разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с женщиной. Среди прочего в ней были пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он нарушает пользовательское соглашение.

Этот инцидент стал поводом для предъявления Неймару обвинения в публикации "интимных фотографий без согласия запечатленного на них лица". Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет. Как пояснил сам футболист, объявивший себя жертвой мошенников, вымогающих деньги, он был вынужден пойти на этот шаг. Нападающий хотел развенчать обвинения в изнасиловании.