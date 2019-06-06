Неймар заявил, что матч против сборной Катара станет самым тяжелым в его карьере

ТАСС, 6 июня. Футболист сборной Бразилии Неймар заявил о том, что предстоящий товарищеский матч против команды Катара будет для него самым тяжелым в карьере из-за сложной ситуации, сложившейся после обвинений в изнасиловании. Об этом нападающий написал на своей странице в Instagram.

"Просто хочу поблагодарить бога, мою семью, моих друзей и всех тех, кто отправлял сообщения с поддержкой, чтобы я мог оставаться уравновешенным и сосредоточенным. Спасибо! Сегодня у меня один из самых сложных матчей в моей карьере, если не самый сложный из-за сложившихся обстоятельств", - написал Неймар.