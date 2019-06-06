{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Неймар получил травму в матче со сборной Катара и может пропустить Кубок Америки

Форвард повредил голеностоп и был заменен на 21-й минуте встречи
Неймар (в центре) EPA-EFE/ANTONIO LACERDA
Описание
Неймар (в центре)
© EPA-EFE/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 6 июня. Сборная Бразилии обыграла команду Катара в товарищеском матче со счетом 2:0, но потеряла из-за травмы одного из лидеров - нападающего Неймара. Футболист получил повреждение на 19-й минуте встречи, а спустя еще две минуты был заменен на Эвертона Соареса.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ришарлисон (16-я минута) и Габриэл Жезус (24). У Неймара диагностировали травму голеностопа. Игрок не смог сдержать слез, находясь на скамейке запасных, и ушел в раздевалку лишь при помощи врачей сборной. В конце января текущего года форвард получил перелом пятой плюсневой кости и пропустил 10 недель.

Теперь Неймар рискует пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Перед матчем с командой Катара форвард заявил, что встреча станет самой тяжелой в его карьере из-за сложной ситуации, сложившейся после обвинений в изнасиловании.

В рамках Кубка Америки сборная Бразилии на групповом этапе сыграет против соперников из Боливии, Венесуэлы и Перу. Команда Катара, получившая приглашение на турнир вместе со сборной Японии, встретится с футболистами из Аргентины, Колумбии и Парагвая.

Лига Европы
Дюмин видит залог успеха тульского "Арсенала" в подготовке местных футболистов
Клуб из Тулы в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы
Читать полностью