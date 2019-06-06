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Тарасова: одаренные фигуристы уезжают из России, чтобы их талант не пропадал

Тренер отметила, что в России созданы замечательные условия для тренировок будущих фигуристов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова считает, что для российских фигуристов созданы замечательные условия, но некоторые из них уезжают за границу, чтобы их талант не пропал. Такое мнение она высказала в интервью ТАСС.

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Тренер отметила, что сейчас в России созданы "просто замечательные условия" для тренировок будущих фигуристов. По ее словам, отъезд российских фигуристов за рубеж в большинстве случаев объясняется тем, что "одаренных девочек сейчас много, они не могут ждать, они уезжают, чтобы их талант не пропал, чтобы они выступали за другую страну, но все-таки выступали".

"Мы же не можем быть вредителями, - пояснила Тарасова. - Существуют международные правила, по которым мы отдаем их в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие, но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле есть отток людей".

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