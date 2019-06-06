Неймар не примет участие в Кубке Америки из-за травмы

ТАСС, 6 июня. Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет сыграть в Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CFB).

Нападающий получил повреждение в первом тайме товарищеского матча против команды Катара (2:0). Неймар покинул стадион на костылях.

Отмечается, что медицинский штаб провел обследование игрока, в котором был выявлен характер травмы. Время восстановления футболиста неизвестно. Тренерский штаб в ближайшее время рассмотрит варианты замены 27-летнего бразильца.

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. За это время он провел 96 матчей, в которых отметился 60 голами.

Сборная Бразилии в первом матче Кубка Америки сыграет против сборной Боливии 14 июня. Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.