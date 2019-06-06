Долги "Анжи" составляют 90 млн рублей, бюджет на сезон планируется в 27 млн

Накануне, по его словам, клуб отправил письмо на имя генерального директора РФС Александра Алаева с просьбой допустить "Анжи" к внештатной процедуре лицензирования. Агарагимов уточнил, что для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) бюджет клуба может составлять порядка 20-25 млн рублей. Рост задолженности клуба планируется остановить в ближайшее время за счет реструктуризации долга, выплат зарплат футболистам и продажи игроков.

"Для того, чтобы участвовать в ФНЛ [Футбольной национальной лиге] необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплатам 75 млн рублей, 15 млн рублей - трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета [клуба на следующий год]. Пока картина вырисовывается около 27 млн рублей", - сказал он.

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Общая сумма футбольных долгов махачкалинского "Анжи" составляет 90 млн рублей, предварительный бюджет клуба на следующий сезоне ожидается на уровне не более 27 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

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"По налогам мы ведем работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их выплачивать. С июня за счет оптимизации тот долг, который накапливался как снежный ком, остановит свой рост, и мы приблизимся к бюджету в 27 млн рублей. Некоторых футболистов мы пытаемся продать или отдать в аренду в клубы ФНЛ или в премьер-лигу", - сказал он.

Гендиректор "Анжи" подчеркнул, что есть запросы из клубов премьер-лиги по некоторым футболистам, в частности по нападающему Ивану Иванченко, полузащитнику Камилю Закирову и защитнику Павлу Калошину. "Это те игроки, которые в последних матчах были заиграны в основном составе", - пояснил он.

Спонсоров, по словам Агарагимова, у клуба пока нет. "Никто на нас не выходил. Мы в поисках. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить клуб", - сказал он.

Ставка на молодых игроков

Пока главный тренер команды не выбран. При этом Агарагимов отметил, что у клуба есть кандидаты из числа местных воспитанников, которые имеют тренерскую лицензию категории А. Он подчеркнул, что вопрос с главным тренером будет решаться в ближайшее время сразу после решения о внештатной процедуре заявки в ПФЛ.

Гендиректор также добавил, что со всеми футболистами, которые играли в основном составе, клуб надеется найти понимание. "Если все они согласятся подождать выплат, то они своим жестом могут помочь клубу, понимая, что таких средств сейчас у нас нет. На таком взаимопонимании мы попытаемся и сохранить клуб, а также постепенно закрывать перед футболистами долги", - добавил он.

Игроков из-за долгов клуб заявлять не может, но в команде, по словам гендиректора, много молодых футболистов, у которых подписаны контракты до конца 2020 года. "Это порядка 20 человек, еще семь человек, которые отданы в аренду, их тоже можно вернуть. То есть у нас есть хороший состав, который может играть в ПФЛ", - сказал Агарагимов. Он также добавил, что есть воспитанники клубной академии, талантливые ребята, которых также можно заявить по любительским спискам.

По итогам чемпионата России сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из премьер-лиги. Лучшими результатами клуба является третье место в чемпионате России сезона-2012/13, выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).