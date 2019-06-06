Футболист "Ливерпуля" Лаллана останется в команде в следующем сезоне

ТАСС, 6 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Адам Лаллана заявил, что не планирует покидать команду в предстоящее летнее трансферное окно. Слова 31-летнего футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

"У меня есть год по моему контракту. Я вернусь, и буду тренироваться в течение лета. Буду стремиться набрать хорошую форму, потому что знаю, что когда я в хорошей форме, у меня есть что дать этой команде", - сказал Лаллана.

Лаллана перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона". В прошедшем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В составе "Ливерпуля" он стал победителем Лиги чемпионов (2019). Также футболист выступал за "Борнмут" на правах аренды.

В составе сборной Англии он дебютировал в 2013 году. Всего принял участие в 34 играх, в которых забил три гола.