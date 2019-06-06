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Сборные по баскетболу

Колобков: чемпионат Европы будет важным для баскетболисток сборной России

Министр спорта в четверг встретился в игроками женской сборной по баскетболу
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы будет важным турниром для женской сборной России по баскетболу. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг Колобков встретился с национальной командой на базе в Новогорске.

"Турнир важный с точки зрения отбора [на Олимпийские игры], - сказал Колобков. - У вас сложная группа, команды очень хорошего уровня. Я в вас верю, хотя выступать против той же Сербии будет сложно. Уверен, что вы хорошо подготовитесь, мы доверяем вашему тренеру".

Европейское первенство пройдет в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Сербии и Белоруссии.

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