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Алекперов считает нормальным, что "Спартак" не смог выиграть чемпионат России по футболу

Московский клуб по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов Екатерина Штукина/ТАСС
Описание
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов
© Екатерина Штукина/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава "Лукойла", титульного спонсора футбольного клуба "Спартак", Вагит Алекперов считает нормальным то, что команда в сезоне-2018/19 не смогла занять первое место в турнирной таблице чемпионата России. Об этом он заявил ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Спартак" в завершившемся чемпионате России занял пятое место, набрав 49 очков. У выигравшего турнир петербургского "Зенита" в активе 64 очка.

"Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально (что "Спартак" закончил чемпионат не на первом месте - прим. ТАСС). Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, "Спартак" - сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Российский футболПМЭФ-2019
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