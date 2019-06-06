Алекперов считает нормальным, что "Спартак" не смог выиграть чемпионат России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава "Лукойла", титульного спонсора футбольного клуба "Спартак", Вагит Алекперов считает нормальным то, что команда в сезоне-2018/19 не смогла занять первое место в турнирной таблице чемпионата России. Об этом он заявил ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Спартак" в завершившемся чемпионате России занял пятое место, набрав 49 очков. У выигравшего турнир петербургского "Зенита" в активе 64 очка.

"Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально (что "Спартак" закончил чемпионат не на первом месте - прим. ТАСС). Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, "Спартак" - сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.