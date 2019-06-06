СМИ: "Тоттенхэм" готов продать футболиста Эриксена в "Реал" за €113 млн

ТАСС, 6 июня. Президент английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэниэл Леви огласил сумму, за которую англичане готовы продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в испанский "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Times.

Футболист перешел в "Тоттенэм" в 2013 году. Соглашение с 27-летним полузащитником рассчитано до 2020 года.

По информации издания, "Тоттенхэм" готов продать игрока за €113 млн. В прошлом году испанцы уже делали запрос о покупке Эриксена, но тогда сумма в €150 млн не устроила руководство "Реала". Отмечается, что футболист сам изъявил желание покинуть английскую команду.

В нынешнем сезоне Эриксен провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отметился 17 передачами. Вместе с клубом он добрался до финала Лиги чемпионов, где команда проиграла "Ливерпулю" (0:2).

В составе национальной команды Дании он дебютировал в 2010 году. За это время он провел 87 встреч, в которых отметился 26 голами.