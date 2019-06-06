Колобков: перед российскими баскетболистками стоит задача выйти на ОИ-2020

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Перед женской сборной России по баскетболу стоит задача отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков: чемпионат Европы будет важным для баскетболисток сборной России

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В четверг Колобков встретился с национальной командой на базе в Новогорске. Команда проводит сбор в преддверии предстоящего чемпионата Европы.

"Задача сборной России - показать достойную игру, - сказал Колобков. - Это будет непростой турнир, но необходимо показать такую игру, с которой потом можно ехать на Олимпийские игры".

Европейское первенство пройдет в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Сербии и Белоруссии.

Шесть лучших команд по итогам чемпионата Европы получат путевки в квалификационные турниры на Игры-2020.