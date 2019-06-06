IAAF пока не получила от WADA данные московской лаборатории по российским легкоатлетам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер 16 мая на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанных на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года. На следующий день пресс-служба AIU сообщила ТАСС, что рассчитывает получить данные по российским легкоатлетам до конца мая.

"AIU пока так ничего не получил от WADA, - отметила Кумар. - Однако мы надеемся, что в ближайшее время к нам придут материалы из базы московской лаборатории".

В настоящее время российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только при условии получения от IAAF статуса нейтрального спортсмена.