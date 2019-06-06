Алекперов: в "Лукойле" довольны рекламным эффектом от спонсорства ФК "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нефтяная компания "Лукойл" довольна рекламными эффектами, которые получает от спонсорства московского футбольного клуба "Спартак". Об этом ТАСС в четверг заявил глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Лукойл" не является владельцем "Спартака". Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", - сказал Алекперов.

"Спартак" в завершившемся чемпионате России занял пятое место, набрав 49 очков. У выигравшего турнир петербургского "Зенита" в активе 64 очка.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.