Тренерский штаб сборной Кипра огласил состав на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России

ТАСС, 6 июня. Тренерский штаб сборной Кипра по футболу назвал состав, который будет готовиться к ближайшим матчам отборочного тура чемпионата Европы 2020 года против команд России и Шотландии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча против национальной команды Шотландии пройдет 8 июня в Глазго, против сборной России - 11 июня в Нижнем Новгороде.

Всего тренерский штаб во главе с израильтянином Раном Бен-Шимоном вызвал 23 футболиста.

Полный состав выглядит следующим образом:

вратари: Михаэл Неофитос ("ПАС Янина", Греция), Урко Пардо ("Алки Ороклини"), Константинос Петру ("Эносис Неон Паралимни");

защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу ("Аполлон"), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба - "Омония"), Константинос Лаифис ("Стандард", Бельгия), Николас Янну (АПОЭЛ);

полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу ("Тоттенхэм", Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба - "Неа Саламина"), Матья Шполярич ("Алки Ороклини"), Михалис Янну ("Анортосис");

нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба - "Эносис Неон Паралимни"), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба - АЕЛ), Пиерос Сотириу ("Копенгаген", Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).

В первой встрече отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сборная Кипра обыграла футболистов Сан-Марино (5:0), во второй - уступила команде Бельгии (0:2). В турнирной таблице группы I национальная команда Кипра находится на третьем месте, имея в активе 3 очка. Лидирует сборная Бельгии с 6 очками.