Бронзовый призер ОИ-2014 финский хоккеист Лехтеря перешел в СКА

ТАСС, 6 июня. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Предыдущим клубом Лехтеря была выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Филадельфия", за которую он играл с 2017 года. Также в НХЛ он с 2014 по 2017 год выступал за "Сент-Луис", всего в НХЛ финн провел 307 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 111 очков (34 гола + 77 передач). Кроме того, с 2010 по 2014 год Лехтеря выступал в КХЛ за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь".

В составе сборной Финляндии форвард стал бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи и серебряным призером чемпионата мира 2014 года.