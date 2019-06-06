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Сборные по баскетболу

Кириленко: баскетболистки сборной России должны квалифицироваться на ОИ-2020

Сейчас команда проводит сборы перед чемпионатом Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Минимальной задачей для баскетболисток сборной России является квалификация на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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"Идеальная задача - видеть, что команда бьется за медали, - сказал Кириленко. - Минимальная задача - квалифицироваться на Олимпийские игры. Команда молодая, нестабильная. Хочется пожелать стабильной игры".

Европейское первенство пройдет в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Сербии и Белоруссии.

Шесть лучших команд по итогам чемпионата Европы получат путевки в квалификационные турниры на Игры-2020.

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