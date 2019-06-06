Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко заявил, что в плей-офф НХЛ берет пример с Овечкина

ТАСС, 6 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко заявил, что в плей-офф сезона-2018/19 берет пример с форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который в прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли. Слова Тарасенко приводит Sportsnet .

В этом сезоне "Сент-Луис" дошел до финала, где играет с "Бостоном". Счет в серии до четырех побед пока 2-2.

"Главное, что я понял - чтобы забить, не нужно ждать, пока к тебе придет шайба. Нужно делать еще больше, чтобы помочь команде выиграть кубок. Это самый большой урок, это показал наглядный пример Ови [Александра Овечкина] в прошлом году. Это было очень впечатляюще", - сказал 27-летний Тарасенко.

Хоккеист отметил, что не так часто общается с Овечкиным, но находится на связи с его одноклубником Дмитрием Орловым.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел в регулярном чемпионате НХЛ 76 матчей, в которых набрал 68 очков (33 шайбы + 35 передач). В плей-офф он сыграл 23 игры, в которых набрал 16 (11+5) очков.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь на 7 июня в Бостоне.