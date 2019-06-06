Пловец Колесников готовится выступить на ЧМ в Кванджу на дистанциях 50 и 100 м на спине

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Европы 2018 года и действующий рекордсмен мира в плавании на 50 метров на спине россиянин Климент Колесников готовится к выступлению на чемпионате мира в Южной Корее на дистанциях 50 и 100 метров. Как сообщил ТАСС в четверг главный тренер сборной России Сергей Чепик, на 200-метровке в Кванджу спортсмен выступать не будет.

"Климент, скажем так, сейчас два раза в день заходит в воду и старается сохранить свою физическую форму, - сказал Чепик. - Нам предстоит еще обсудить некоторые вопросы с медиками. Но вопрос о его неучастии в чемпионате мира сейчас не стоит, Колесников находится в составе сборной".

"Нужно определиться с тем, будет ли он плыть в Южной Корее на всех дистанциях, на которых планировал, - продолжил главный тренер. - Или от чего-то откажется. Сейчас он в облегченном варианте готовится плыть на дистанциях 50 и 100 метров, а 200 метров мы на время отставляем в сторону. Подготовка к этой дистанции достаточно сложная и серьезная".

В мае в СМИ прошла информация о том, что 18-летний Колесников имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сам спортсмен, в свою очередь, сообщил ТАСС, что его здоровью ничего не угрожает.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.