Сборная России по футболу вышла на заключительную тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России участвуют в заключительной тренировке сборной России в Новогорске перед отъездом в Саранск на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча.

Перед тренировкой нападающему команды Федору Чалову вручили приз лучшему игроку мая в чемпионате России. До начала занятий министр спорта Павел Колобков пообщался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Сборная России вылетит в Саранск в четверг в 17:00. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.