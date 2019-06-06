СМИ: футболист "Интера" Икарди может перейти в "Рому"

ТАСС, 6 июня. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Ромы". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2021 года.

По информации портала, "Рома" готова приобрести Икарди, однако все зависит от желания самого игрока. Утверждается, что аргентинец хотел бы остаться в команде. На Икарди также претендует "Ювентус". Отмечается, что руководство "Ромы" в настоящее время ведет переговоры с "Интером" о трансфере 33-летнего нападающего римского клуба Эдина Джеко.

В сезоне-2018/19 Икарди провел за "Интер" 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 передач. Всего за команду он сыграл 219 встреч, забив 124 гола и отдав 28 передач. Также он выступал за итальянскую "Сампдорию".