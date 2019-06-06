Поздняков: Россия реализовала полный объем мероприятий по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия выполнила полный объем мероприятий, требуемый для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в четверг на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава организации Станислав Поздняков.

Исполком ОКР проходит в четверг в Москве.

"По состоянию на сегодняшний день в тесном взаимодействии с партнерами нами выполнен полный объем мероприятий, предусмотренный к предстоящему заседанию совета IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций] в конце этой недели (8 и 9 июня в Монако - прим. ТАСС), на котором будут рассматриваться рекомендации различных групп, в том числе Руне Андерсена, по восстановлению ВФЛА", - заявил Поздняков.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).