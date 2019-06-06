Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников чемпионата

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.

"15 клубов - за, один - против", - сказал собеседник агентства.

Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.