Всемирные игры ТАФИСА 2024 года могут пройти в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород может стать столицей Всемирных игр ТАФИСА 2024 года. Об этом в четверг на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава организации Станислав Поздняков.

Исполком ОКР проходит в Москве.

"Мы продолжаем работу над заявками на проведение в нашей стране крупных мультиспортивных мероприятий. Завтра представители ОКР вылетят в Германию для переговоров по возможной организации Всемирных игр под эгидой международной федерации "Спорт для всех" летом 2024 года в Нижнем Новгороде. В конце июня этот вопрос будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец", - сказал Поздняков.

Всемирные игры ТАФИСА проводятся с 1992 года с периодичностью раз в четыре года, первые игры прошли в Германии. Соревнования проходят под патронажем Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта (ICSSPE). В 2020 году Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Лиссабоне. Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и др.) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта). Выборы столицы Всемирных игр - 2024 пройдут на заседании генеральной ассамблеи ТАФИСА в Токио в ноябре 2019 года.

Международная ассоциация спорта для всех (ТАФИСА) была основана в 1991 году. Ее основной задачей является продвижение массового спорта на международном уровне.