Власти Татарстана: ситуация вокруг ухода Бердыева из "Рубина" прояснится в ближайшее время

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Ясность в ситуации с Курбаном Бердыевым будет внесена в ближайшее время, руководство Татарстана по-прежнему не подтверждает факт его отставки с должности главного тренера футбольного клуба "Рубин". Об этом заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в четверг сообщила журналистам.

В среду клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера.

"Для нас информация совершенно не противоречивая, для нас информация совершенно очевидная, как мы вчера заявляли, на сегодняшний день факт отставки [Бердыева] мы не подтверждаем, мы призываем немножко дождаться. Думаю, в самое ближайшее время будет ясность в этом вопросе", - сказала Галимова.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял клуб с 2001 по 2013 год, в 2017 году вернулся в "Рубин". Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). При Бердыеве футболисты "Рубина" принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, дошли до 1/4 финала Лиги Европы (2014). В общей сложности под руководством тренера "Рубин" провел 533 официальных матча, в которых одержал 247 побед.

В прошедшем сезоне чемпионата России "Рубин" занял 11-е место.