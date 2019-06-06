Генсек ФИФА призвала не воспринимать женский футбол особой разновидностью игры

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура считает, что женский футбол должен перестать восприниматься особой разновидностью игры. Об этом она заявила во время первой Всемирной конференции по женскому футболу, которая проходит в Париже.

7 июня во Франции начнется женский чемпионат мира, который продлится месяц.

"Надеемся, что вы будете распространять любовь к женскому футболу, чтобы она проникла в самые отдаленные уголки мира и девушки получили возможность раскрыть свой потенциал через футбол, - сказала Самура, обращаясь к участникам конференции. - И мы рассчитываем на помощь мужчин, потому что без вас эти изменения не произойдут. Эта поддержка важна для нас".

"Ваша поддержка позволит изменить менталитет, чтобы в будущем женский футбол назывался просто футболом, без эпитета "женский", - добавила Самура.

О проведении конференции ФИФА объявила 8 марта. За два дня она соберет лидеров из мира спорта и политики для обсуждения ключевых вопросов развития и расширения прав и возможностей женщин в футболе.