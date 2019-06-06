Беглов: проведение чемпионата мира по хоккею в Петербурге обойдется в 1,2 млрд рублей

"Предварительная общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года - около 1,2 млрд рублей. Мы договорились с федерацией, что финансирование будет по принципу 50% на 50% из городского и федерального бюджетов. Доходы пойдут в бюджет города", - сказал Беглов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Общие затраты на проведение чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году составят 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора города Александр Беглов.

Он отметил, что в Петербурге уже есть две ледовые арены, полностью отвечающие требованиям Международной федерации хоккея, - "Ледовый дворец" и спортивный комплекс "Юбилейный".

"Мы сейчас ведем переговоры по строительству новой ледовой арены, здесь, на форуме, есть экспозиция, посвященная этому проекту. Будем договариваться, насколько это выгодно городу", - добавил врио губернатора.

На стенде Санкт-Петербурга представлен проект реконструкции СКК "Петербургский", который планируется превратить в новый ледовый дворец, вокруг которого разместятся спортивно-культурный парк, современные мультифункциональные объекты и общественные пространства. По вместимости он станет самой большой хоккейной ареной мира (22,5 тыс. мест). Соглашение о намерениях создать современную ледовую арену за счет улучшения существующего СКК "Петербургский" власти города и руководство хоккейного клуба СКА подписали в мае 2018 года. Ранее было объявлено, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.