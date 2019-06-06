Стал известен состав сборной России по велоспорту на Европейские игры

ТАСС, 6 июня. Тренерский штаб сборной России по велоспорту определился с составом команды на II Европейские игры в Минске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

В составе мужской команды на треке выступят Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Шейн Перкинс, Александр Дубченко, Никита Шуршин, Никита Берсенев, Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров. Женскую сборную Россию на треке представят Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталья Антонова, Екатерина Гниденко, Екатерина Роговая, Мария Новолодская, Диана Климова, Гульназ Бадыкова, Тамара Дронова, Евгения Аугустинас.

В состав мужской сборной по шоссейным велогонкам вошли Александр Порсев, Евгений Шалунов, Степан Курьянов, Александр Евтушенко, Артем Ныч. Женскую сборную России на шоссе представят Мария Новолодская, Полина Кириллова, Елизавета Ошуркова, Дарья Малькова, Диана Климова.

На первых Европейских играх в 2015 году россияне не завоевали медалей в соревнованиях по велоспорту. На предстоящем турнире будет разыграно 24 комплекта наград.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня.