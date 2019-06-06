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Футбол в России

Клубы Российской премьер-лиги выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

Считается, что 10-процентная квота завышена с учетом вместимости стадионов, построенных к чемпионату мира

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем общем собрании попросят Российский футбольный союз сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд на матчах чемпионата России с 10 до 7%. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

Нынешняя квота составляет до 10% от общей вместимости трибун стадиона. На общем собрании было предложено сократить количество гостевых билетов, поскольку считается, что 10-процентная квота завышена с учетом большой вместимости стадионов, построенных к чемпионату мира.

"Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%", - рассказал источник.

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Российский футбол
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