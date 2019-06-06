РПЛ попросит отменять ошибочные предупреждения, приведшие к дисквалификации игроков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратятся в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) с предложением отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые приводят к автоматической дисквалификации футболистов. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.

"Обращаемся в судейский комитет для утверждения", - сообщил источник.

В настоящее время Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС может отменять желтую карточку, если она ошибочно показана другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.

Теперь предлагается разрешить КДК РФС отменять ошибочно показанную желтую карточку, которая привела автоматической дисквалификации на следующий матч (каждое четвертое предупреждение в чемпионате России и каждое второе - в кубке страны), а также отменять ошибочно вынесенное предупреждение, которое стало для футболиста вторым в ходе одного матча.