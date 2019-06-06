Ионов: сборная России постарается показать свою лучшую игру в матче с командой Сан-Марино

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут стремиться показать свою лучшую игру в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом полузащитник сборной Алексей Ионов рассказал журналистам в пятницу после тренировки в подмосковном Новогорске.

"Хорошая подготовка была, у нас было достаточно времени до игр, готовимся, все хорошо, - сказал Ионов. - Нужно проходить, брать очки, неважно, какая это команда, необходимо показать свою лучшую игру. Мы будем делать все, чтобы забить как можно больше, провести хороший матч и добиться хорошего результата".

"Всех новичков сборной давно знаем, встречаемся на полях чемпионата, у нас хорошее взаимодействие на тренировках. Соперника изучаем, идет подготовка", - добавил полузащитник "Ростова".

Сборная России в четверг завершила тренировочный сбор в Новогорске. Команда вылетит в Саранск позднее в четверг. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена".