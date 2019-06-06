Исполком ОКР утвердил состав сборной России на Европейские игры в Минске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг утвердил состав национальной команды на вторые Европейские игры, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На Европейские игры заявлено 225 российских спортсменов (124 мужчины и 101 женщина).

"Был заслушан доклад от спортивного директора Олимпийского комитета России Андрея Конокотина, который был назначен руководителем спортивной команды на Игры, - рассказал президент ОКР Станислав Поздняков. - В составе команды 225 спортсменов, в их числе 58 заслуженных мастеров спорта, 18 победителей первых Евроигр, пять олимпийских чемпионов".

В числе тех, кто вошел в состав сборной России, есть победители и призеры Олимпийских игр. Это чемпионка ОИ-2012 Наталья Воробьева, обладатель золотой медали Игр в Бразилии Абдулрашид Садулаев (оба - спортивная борьба), победитель Игр-2004 в стендовой стрельбе Алексей Алипов; призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев (все - велоспорт на треке), Ангелина Мельникова и Давид Белявский (все - спортивная гимнастика), Сергей Семенов (спортивная борьба) и другие.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.