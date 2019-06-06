Защитник сборной России Сорокин намерен забить команде Сан-Марино в матче отбора ЧЕ

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Егор Сорокин настроен забить гол сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом Сорокин рассказал журналистам в четверг после тренировки в подмосковном Новогорске.

Сорокин в минувшем чемпионате забил за "Рубин" 6 голов, став лучшим бомбардиром команды.

"Все хорошо, плавно готовимся, взаимодействие улучшается с каждым днем, поэтому проблем никаких нет, - сказал Сорокин. - Конечно, я настроен забить Сан-Марино, на каждый матч настраиваюсь, но взаимодействия в клубе и сборной отличаются. Мы готовимся, если скажут - буду играть, если нет - буду переживать за сборную, поддерживать ее. По тренировкам непонятно, кто сыграет с Сан-Марино, все в обойме, все готовимся, у нас вся сборная России - основной состав.

"Так сложилось, что забил за клуб столько голов, очень рад, но это уже в прошлом, надо двигаться дальше. Со всеми знаком, играем против друг друга, поэтому нет никаких удивлений. От игры к игре идем, готовимся к Сан-Марино, потом будет Кипр, будем готовиться к нему. Тут проявляется уважение, все соперники равные, каждый может проявить себя так, что команда выиграет, поэтому недооценки соперника не будет, будем делать все, чтобы достичь победы", - добавил Сорокин.

Сборная России в четверг завершила тренировочный сбор в Новогорске. Команда вылетит в Саранск позднее в четверг. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена".