РПЛ одобрила снижение минимальной вместимости стадионов до 6-7 тыс. человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании одобрили снижение минимальной вместимости стадионов до 6-7 тыс. зрителей для проведения на них матчей чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

Ранее "Урал" выступил с инициативой убрать из регламента соревнований требование о минимальной вместимости домашней арены в 10 тыс. зрителей. В частности, стадионы "Оренбурга" и вышедшего в премьер-лигу "Тамбова" вмещают менее 10 тыс. Из-за этого "Тамбов" планирует в следующем сезоне проводить домашние матчи на "Мордовии-Арене" в Саранске, построенной к чемпионату мира прошлого года.

"Собрание решило понизить минимальную вместимость арен клубов премьер-лиги до 6-7 тыс.", - рассказал источник.