Дерби ЦСКА - "Спартак" в новом сезоне РПЛ пройдет во второй половине августа

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в новом сезоне чемпионата России по футболу пройдет во второй половине августа на "Открытие-Арене". Об этом журналистам после собрания клубов Российской премьер-лиги в четверг сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Дерби "Спартак" - ЦСКА состоится во второй половине августа. Хозяином будет "Спартак", - сказал Бабаев.

Российская премьер-лига согласовала проект календаря чемпионата на сезон-2019/20.

Сезон должен начаться матчем за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" 6 июля на стадионе "Динамо".

"Проект календаря был согласован на заседании общего собрания премьер-лиги и вынесен на утверждение исполкома Российского футбольного союза. Презентация календаря состоится на телеканале "Матч ТВ" 6 июня в 23:40", - сообщили в пресс-службе.