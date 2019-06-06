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СМИ: президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

Ахмад Ахмад был допрошен представителям Центрального бюро по борьбе с коррупцией
Глава Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад EPA/MOHAMED MESSARA
Описание
Глава Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад
© EPA/MOHAMED MESSARA

ТАСС, 6 июня. Глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад арестован в Париже в четверг. Об этом сообщает еженедельный журнал Jeune Afrique.

Ахмад прибыл в Париж для участия в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), в ходе которого 5 июня был переизбран на пост президента швейцарец Джанни Инфантино. 59-летний мадагаскарец был допрошен представителями Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями Франции.

По данным издания, арест связан с расторжением CAF в одностороннем порядке спонсорского контракта с немецкой экипировочной компанией Puma ради подписания соглашения с французской компанией Technical Steel. По словам бывшего генерального секретаря CAF Амра Фахми, контракт с Technical Steel обусловлен знакомством Ахмада с одним из руководителей французской компании.

Ахмад в марте 2017 года стал седьмым президентом CAF. На этом посту он сменил камерунца Иссу Хаяту.

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