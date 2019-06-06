Бабаев: клубы РПЛ высказались за расширение числа команд турнира с оговорками

"Говорить о том, что мы приняли расширение, не совсем корректно - прерогатива у исполкома Российского футбольного союза. Мы обсуждали этот вопрос с коллегами, абсолютное большинство высказалось за расширение премьер-лиги до 18 команд. Но с оговорками - мы должны быть уверены в том, что команды, которые увеличат РПЛ, будут готовы, в первую очередь с точки зрения инфраструктуры, потому что мы, наверное, уже прошли тот период, когда болельщики приходили на старые, некомфортные, иногда даже не слишком безопасные для жизни и здоровья стадионы. Хочется, чтобы после чемпионата мира мы привыкали к хорошему, а не возвращались в неприятное прошлое", - пояснил Бабаев.

"Поэтому для команд ФНЛ [Футбольной национальной лиги], которые хотят попасть в премьер-лигу, должны быть очень четкие критерии - и инфраструктурные, и финансовые. При отсутствии гарантий и несоблюдении требований лучше будет потерпеть и остаться в формате 16 команд. Сейчас будет создана рабочая группа, в течение двух недель ситуация будет проанализирована, [после чего] будет сообщено решение. Обсуждалось только расширение до 18 команд, о 20 речи не шло", - добавил генеральный директор ЦСКА.

Также Бабаев сообщил о том, что новый лимит на легионеров на собрании клубов не обсуждался.