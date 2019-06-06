ЦСКА надеется найти компромиссное решение по вопросу о трансфере футболиста Бекао

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА надеется, что сможет найти компромиссное решение по защитнику Родриго Бекао и сохранить футболиста в команде. Об этом журналистам в четверг рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что "Удинезе" согласовал условия контракта с 23-летним Бекао.

"Мне пока не хотелось бы комментировать слухи, мы в контакте с футболистом. Факт, что параллельно могут вестись переговоры с другими клубами, не является для нас сюрпризом. Мы надеемся, что сможем найти компромиссное решение", - сказал Бабаев.

ЦСКА арендовал Бекао летом 2018 года у бразильского клуба "Баия". В составе красно-синих он сыграл 36 матчей во всех турнирах.