Бабаев: РПЛ может проводить чемпионат с 18 командами, несмотря на сложности календаря

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Есть варианты, позволяющие играть в чемпионате России по футболу с 18 командами, несмотря на все сложности календаря. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после заседания общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации ТАСС, на общем заседании клубов РПЛ 15 из 16 клубов проголосовали за увеличение числа участников премьер-лиги до 18 команд; только один клуб был против.

"Вопрос по тому, когда играть, если в чемпионате России будет 18 команд, уже обсуждался. Например, если в этом сезоне первый тур запланирован на 14 июля, то при наличии 18 команд он начинался бы 7 июля и заканчивался бы на неделю позже, - сказал Бабаев. - Много времени потратили на обсуждение инфраструктуры для проведения матчей в зимнюю погоду: нам не хватает стадионов, оборудованных необходимыми инженерными системами, такими как подогрев и, в идеале, крыша. Есть варианты, которые позволят играть в формате 18 команд, несмотря на все сложности календаря".

Также гендиректор ЦСКА подтвердил, что календарь будет составляться таким образом, чтобы поздней осенью, зимой и в начале весны матчи не проводились в холодных регионах страны.