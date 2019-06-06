Михаил Бутовский назначен новым врачом ФК "Спартак"

ТАСС, 6 июня. Михаил Бутовский назначен врачом футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

На этом посту Бутовский сменит Андрея Багдасаряна. Специалист приступит к работе в середине июня, когда команда выйдет из отпуска.

Бутовский закончил ММА им. Сеченова и более 10 лет работал в больнице анестизологом-реаниматологом. С 2014 года 38-летний специалист входит в медицинский штаб сборной России по футболу. На данный момент он находится в расположении сборной, которая ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы - 2020 против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).