СМИ: "Арсенал", "Монако" и "Севилья" заинтересованы в услугах футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС, 6 июня. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов трех европейских клубов. Об этом сообщил британский телеканал Sky Sports.

Чалов является воспитанником армейцев, он дебютировал за основную команду в сезоне-2016/17. Контракт с игроком рассчитан до 2022 года.

По информации источника, за 21-летним россиянином пристально наблюдают английский "Арсенал", испанская "Севилья" и "Монако", выступающий в чемпионате Франции. При этом не уточняется, готовы ли клубы приобрести игрока или рассматривают варианты с арендой.

В сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей в различных турнирах, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач. В завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов) и был признан лучшим игроком национального первенства. Вместе с московской командой нападающий становился обладателем Суперкубка России (2018) и дважды серебряным призером чемпионата страны (2016/17, 2017/18). В составе сборной России он дебютировал в марте 2019 года, форвард провел две встречи, в которых не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона-2018/19 занял четвертое место в Российской премьер-лиге и завоевал право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.