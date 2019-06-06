ВФЛА инициирует расследование по возможному нарушению условий дисквалификации Мохневым

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выступила с предложением провести расследование обстоятельств возможного нарушения условий дисквалификации тренером Владимиром Мохневым. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

6 июня британское агентство Reuters сообщило о том, что, по имеющейся у него информации, дисквалифицированный в декабре 2016 года на десять лет Мохнев продолжает тренировать спортсменов.

"ВФЛА неоднократно информировала спортивное руководство Курской области о том, что тренер Мохнев отбывает длительную дисквалификацию и не может работать со спортсменами, выступающими на официальных стартах ВФЛА. Мы просили пресекать попытки продолжения его деятельности в качестве тренера и предупреждали о последствиях для тех атлетов, кто шел с ним на сотрудничество", - отметила Юхарева.

"Узнав о возможном нарушении Мохневым условий дисквалификации, мы поставили об этом в известность РУСАДА и спортивное руководство Курской области и предложили провести разбирательство. Если факт нарушения имеет место, то все причастные должны понести наказание", - добавила собеседница ТАСС.

Мохнев был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся владения и сбыта запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. Специалист был личным тренером информатора WADA Юлии Степановой, которая со своим мужем Виталием выступила в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". Авторы фильма утверждали, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Фильм повлек расследование и последующее отстранение сборной России по легкой атлетике от участия в ОИ-2016 и других междунароных соревнованиях. В настоящее время российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только при условии получения от IAAF статуса нейтрального спортсмена.