Прядкин: Российская премьер-лига допускает возможность расширения до 18 команд и более

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает возможность расширения числа участников чемпионата России по футболу не только до 18 команд. Об этом журналистам после завершения общего собрания лиги сказал ее президент Сергей Прядкин.

"Позиция "Спартака" и Леонида Арнольдовича Федуна [в вопросе расширения числа участников чемпионатах России] известна, - сказал Прядкин. - Мы опрашивали всех по кругу - высказался и Василий Александрович Кикнадзе [гендиректор "Локомотива"], и Роман Юрьевич Бабаев [гендиректор ЦСКА]. Они сказали, что для нашей страны необходимо присутствие большого количества клубов, но с оговоркой. Я поддерживаю позицию, что нам нужно больше команд, но хотелось бы, чтобы они были экономически стабильными".

Президент РПЛ отметил, что за то время, что он управляет лигой, не было случаев, при которых клубы не доигрывали сезон из-за финансовых проблем. "Мы бы не хотели таких ситуаций, как с "Анжи" (в середине сезона клубы РПЛ оказали финансовую помощь команде из Махачкалы, чтобы она смогла завершить сезон - прим. ТАСС), чтобы где-то в регионе что-то поменялось и от финансирования команды отказались. Что нам, пересматривать турнирную таблицу и календарь?" - отметил он.

"Мы этого не хотим. Хотим расшириться до 18 команд, а то и больше. Но должно быть стабильное финансирование, а не просто гарантии регионов", - резюмировал Прядкин.