Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа. Об этом ТАСС заявил Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист.

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР. В этом соглашении прописаны обязанности обеих сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область", - сказал Кугаевский.

"Такая информация - издевательство над спортсменами. Я говорил с Логиновым и Гараничевым, они возмущены до крайности", - подчеркнул он.

Логинов и Гараничев пропустили первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды в Алтайском крае, в расположение сборной они прибудут 8 июня. Второй сбор команда проведет в Чайковском (Пермский край). "Надеюсь, что по приезде в Чайковский они ознакомятся с контрактами и подпишут их. И очень рассчитываю, что там будет кто-нибудь из руководства СБР, чтобы им объяснили ситуацию", - заявил тренер.