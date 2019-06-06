РПЛ представит исполкому РФС решение о расширении до 18 клубов к концу июня

На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза.

"Нам поступила задача от исполкома - рассмотреть вопрос расширения лиги, и мы его сегодня рассмотрели, - сказал Прядкин. - В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая отработает все нюансы в течение трех недель, взвесит все минусы и плюсы. Большинство поддерживает расширение, те, кто воздержался, поддержали идею о том, что нам нужно больше клубов, но очень важна экономическая стабильность, хорошая материальная база, своя академия. Мы создали рабочую группу, которая направит свои предложения в комитет профессионального футбола, чтобы они приняли коллегиальное решение и отправили его в исполком РФС".

Также Прядкин отметил, что при расширении числа клубов в переходных матчах за место в РПЛ будут участвовать 15-я и 16-я команды высшего дивизиона и 3-й и 4-й клубы Олимп-футбольной национальной лиги (ФНЛ): "В течение сезона нельзя менять регламент, но мы проработали такую сносочку в регламенте - мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Исполком РФС может подкорректировать это решение, например, что одна команда будет вылетать напрямую, а другая будет играть в стыках. Что касается нового календаря, то у нас есть места, где играть, но вы знаете, что сезон на сезон не попадает, все накладывается из-за чемпионатов мира и Европы, приходится раньше заканчивать сезон, но все эти нюансы отработает рабочая группа".

"В конце месяца я должен доложить решение комитета профессионального футбола в РФС, и уже в дальнейшем этот вопрос будет вынесен на исполком", - резюмировал президент РПЛ.

Большую часть истории первенства страны в чемпионате России выступали 16 команд. Исключениями стали 1993, 1996 и 1997 года (18 клубов). В 1992 году выступали 20 команд, которые были разделены на две группы.