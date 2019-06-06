Встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF перенесена на 7 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) перенесена с 6 на 7 июня. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF по техническим причинам перенесена на 7 июня" - сообщила Юхарева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Совет IAAF, который пройдет с 8 по 9 июня в Монако, заслушает доклад Андерсена о состоянии дел в российской легкой атлетике.